Ben Baldanza, ehemaliger CEO von Spirit Airlines, und Willy Boulter, ehemaliger CCO von IndiGo, werden gemeinsam mit Luis Felipe de Oliveira, Generaldirektor von ACI World, und Henry H. Harteveldt President Travel Industry Analyst der Atmosphere Research Group, in den Beirat berufen.

Das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium gab bekannt, dass der ehemalige CEO von Spirit Airlines Ben Baldanza und der ehemalige CCO von Indigo Willy Boulter dem On-Time Performance Advisory Board (Beirat für termingerechte Leistung, OTP-Beirat) von Cirium beigetreten sind.

Cirium ist das erste und einzige Unternehmen in der Luftfahrtbranche, das über einen OTP-Beirat verfügt. Der Beirat besteht aus einem kooperativen Team externer Berater, die das OTP-Programm von Cirium unterstützen und globale jährliche und monatliche Analysen zur Pünktlichkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen erstellen.

"Wir freuen uns, Ben und Willy im OTP Advisory Board von Cirium begrüßen zu dürfen. Zusammen bringen sie fast 80 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt in den Beirat ein, was für das OTP-Programm von Cirium für Fluggesellschaften und Flughäfen von unschätzbarem Wert sein wird. Sie werden den Schwerpunkt und die Richtung für die großen Initiativen vorgeben", sagte Jeremy Bowen, CEO von Cirium.

Ben Baldanza ist eine Führungspersönlichkeit in der amerikanischen Luftfahrtindustrie. Er war Präsident und CEO von Spirit Airlines und verwandelte diese Fluggesellschaft in eine Ultra-Low-Cost-Airline. Vor Spirit hatte er Führungspositionen bei US Airways, Continental Airlines und TACA Airlines inne.

Neben dem OTP-Beirat von Cirium sitzt Baldanza derzeit im Vorstand von JetBlue Airways, Six Flags Entertainment und mehreren Privatunternehmen. Er ist außerdem Co-Moderator eines wöchentlichen Podcasts, der mittlerweile zu den Top 1% aller Podcasts nach wöchentlichen Zuhörern gehört. Baldanza wurde außerdem zweimal zu einem der 25 einflussreichsten Führungskräfte der Branche ernannt.

Baldanza sagte: "Die betriebliche Leistung von Fluggesellschaften und Flughäfen wird immer wichtiger, da sich die Branche von der Pandemie erholt und mit wachsenden Herausforderungen wie der Vorhersage der Reisenachfrage konfrontiert ist. Das OTP-Programm von Cirium misst die betriebliche Effizienz der Fluggesellschaften und Flughäfen und ist der Standard für das Benchmarking der pünktlichen An- und Abflüge."

Willy Boulter verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtbranche, zuletzt als CCO bei Indiens größter Fluggesellschaft IndiGo. Vor IndiGo war Boulter CCO in dem von Emirates gesponserten Team, das TAAG Angola Airlines umstrukturierte. Er bekleidete Führungspositionen bei Gulf Air, Etihad Airways, dem Low-Cost-Carrier Sky Express, Virgin Atlantic und Cathay Pacific. Darüber hinaus diente Boulter in der britischen Armee in Großbritannien, Kanada und Hongkong und ist Mitglied der Royal Aeronautical Society.

Boulter sagte: "Es ist ein Privileg, dem OTP Advisory Board von Cirium beizutreten und dabei zu helfen, eine genaue Analyse des Betriebs von Fluggesellschaften und Flughäfen zu leiten. Das Programm hat zahlreiche Vorteile für die Branche, nicht zuletzt die Möglichkeit, die betriebliche Leistung zu verbessern und die Flugzeugauslastung im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen zu verfolgen."

Baldanza und Boulter bilden den Beirat zusammen mit Luis Felipe de Oliveira, Director General bei ACI World, und Henry H. Harteveldt, President Travel Industry Analyst der Atmosphere Research Group.

Klicken Sie hier, um den neuesten monatlichen Bericht über die On-Time-Performance von Cirium herunterzuladen.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie den Updates von Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie www.cirium.com.

