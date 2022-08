Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Uniper. Der gebeutelte Versorger kann auf Milliardeneinnahmen durch die Gasumlage hoffen. Erstmals wurden konkrete Summen genannt. Trotzdem gibt es für Uniper noch einige Probleme zu lösen. Bei den Verkäufen steht JinkoSolar im Mittelpunkt. Der Solarkonzern leidet derzeit unter Stromrationierung in China. In der Provinz Sichuan ist die Fertigungskapazität in den dortigen Werken aktuell beeinträchtigt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf