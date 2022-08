Die Stimmung an den Börsen hat sich über den Sommer aufgehellt. Der Nasdaq 100 hat seit dem Tief knapp 24 Prozent zugelegt - in nur zwei Monaten. Seit einigen Tagen bröckeln die Kurse auf beiden Seiten des Atlantiks aber wieder ab. Ist die Luft draußen? Oder sehen wir nur eine Verschnaufpause von der rasanten Erholung? Quelle: shutterstock.com Die Nerven der Börsianer bleiben angespannt. Während der DAX hierzulande von der schwelenden Gaskrise belastet wird, nahm die wiederaufgeflammte Angst vor steigenden Zinsen in den USA der Erholungsrally den Wind aus den Segeln. Dort hatten vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...