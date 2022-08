Die Investition spiegelt die Strategie zur Schaffung einer europäischen Aluminium Solutions Group wider

OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, hat heute die Aufnahme von Exklusivverhandlungen mit dem spanischen Unternehmen MCH und Fernando Busto, dem Gründer und CEO von Extol, über die Übernahme von Extol bekannt gegeben. Die Übernahme von Extol steht im Zusammenhang mit der Bildung einer europäischen Gruppe, die auf den Markt für Aluminiumstrangpressen ausgerichtet ist und ein weiteres Unternehmen, Aluminium France Extrusion, umfasst. Gemeinsam wird das Unternehmen den Namen Aluminium Solutions Group ("ASG") tragen. Die Übernahme wird aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr abgeschlossen, die finanziellen Modalitäten wurden nicht bekannt gegeben.

ASG wird vier Werke umfassen, drei in Frankreich (Nantes, Saint-Florentin und Ham) und eines in Spanien (Toledo). Zusammen wird die Gruppe auch weiterhin stranggepresste Aluminiumprodukte u.a. für die europäische Bau-, Transport-, Maschinenbau-, Geräte-, Infrastruktur- und Konsumgüterbranche liefern.

ASG wird rund 800 Mitarbeiter beschäftigen und ein breites Spektrum an wertschöpfenden Dienstleistungen für das Strangpressen wie Lackieren, Eloxieren, thermisches Brechen, Schneiden und Bearbeiten anbieten.

