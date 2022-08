Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole haben sich Anleger in den USA bedeckt gehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag kaum verändert bei 33.025 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag ebenfalls unverändert bei 4138 Zählern, die Technologiebörse Nasdaq verharrte bei 12.389 Stellen. Die Hauptfrage bleibt die weitere Strategie der US-Notenbank Fed, zu der sich Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole noch in dieser Woche ...

