Der Fahrzeugtyp Tina wurde 2020 erstmals auf den Markt gebracht. Der Name steht für "Total Integrierter Niederflur-Antrieb".Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat einen neuen grossen Auftrag an Land gezogen. Das Ostschweizer Unternehmen liefert 56 Strassenbahnen des Typs Tina an die Nahverkehrsbetriebe der deutschen Stadt Halle, die Hallesche Verkehrs-AG (Havag). Ein Liefervertrag sei am heutigen Dienstag abgeschlossen worden, teilte Stadler gleichentags mit. Zum finanziellen Umfang der Bestellung wurden in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...