St. Gallen (ots) -- Dr. Steven Neubauer wird CEO der Adcubum AG und wird das Wachstum in der Schweiz und Kontinentaleuropa vorantreiben- Emanuele Diquattro kehrt auf eigenen Wunsch zu seinen Wurzeln im Versicherungsgeschäft zurück. Er bleibt Adcubum als Investor weiterhin verbunden- Bis zum Eintritt von Steven Neubauer übernimmt COO Marc Ammann interimistisch die Leitung des FührungsteamsDr. Steven Neubauer wird per 7. November 2022 CEO der Adcubum AG. Emanuele Diquattro kehrt auf eigenen Wunsch zu seinen Wurzeln im Versicherungsgeschäft zurück. Er bleibt Adcubum als Investor weiterhin verbunden. Bis zum Eintritt von Steven Neubauer übernimmt COO Marc Ammann ab 01. September 2022 interimistisch die Leitung des Führungsteams. Die Unternehmensgruppe treibt ihre Wachstumsstrategie konsequent weiter, um den führenden Anbieter von Kranken-, Schaden- und Unfallversicherungssoftware in Europa zu schaffen.Der Verwaltungsrat der Adcubum AG ernennt Steven Neubauer (46) per 7. November 2022 zum CEO der Adcubum AG. Er war die letzten drei Jahre als CEO von Comparis verantwortlich für die Professionalisierung des Online-Vergleichsdienstes und hat die Transformation des Geschäftsmodells initiiert und vorangetrieben. Durch seine Tätigkeit bei Comparis kennt er die Vertreter der Schweizer Krankenkassen- und Versicherungsbranche. Zuvor war er Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ-Mediengruppe und Geschäftsführer der Geschäftseinheit "NZZ Medien". In dieser Funktion verantwortete er alle B2C- und B2B-Aktivitäten der NZZ Medien und hat die digitale Transformation des Unternehmens forciert. Davor war er Associate Partner und Mitglied der Leitung der Telecoms, Media, and Technology Practice bei McKinsey und hat vor allem europäische Unternehmen bei der Definition und Umsetzung von Wachstumsstrategien unterstützt. Steven Neubauer ist verheiratet, hat vier Kinder und besitzt die Schweizer und die deutsche Staatsbürgerschaft.Der aktuelle Adcubum CEO Emanuele Diquattro hat den Verwaltungsrat aktiv bei der Suche seiner Nachfolge unterstützt. Er wechselt zum Insurtech wefox, bei dem er ab November Country Head Schweiz wird. Emanuele Diquattro bleibt Adcubum als Investor weiterhin verbunden und trägt die Strategie der Unternehmung mit. "Es war ein sehr persönlicher Entscheid. Ich hatte das Bedürfnis, eine neue Herausforderung anzunehmen, die näher am Versicherungsgeschäft liegt", so Diquattro. Gemeinsam mit COO Marc Ammann, der ab 01. September 2022 interimistisch die Leitung des Führungsteams bei Adcubum übernimmt, stellt er in den nächsten Wochen einen reibungslosen Übergang sicher.Jürg Hunziker, Verwaltungsratspräsident von Adcubum: "Wir sind Emanuele sehr dankbar für die erzielten Erfolge und sein großes Engagement in den letzten viereinhalb Jahren. Er hat nicht nur die Wachstumsstrategie mitentwickelt und -getragen, er hat auch die Stärkung und Entwicklung des Führungsteams mit viel Energie vorangetrieben." Erst kürzlich kündigte Adcubum mit Dr. Eike Schmidt als CTO und Dean Gluyas als CFO neue Mitglieder der Geschäftsleitung an. "Es freut uns, dass wir mit Steven einen Experten für Transformations- und Wachstumsprojekte und damit den idealen Nachfolger gewinnen konnten. Steven wird das Wachstum von Adcubum in der Schweiz und Kontinentaleuropa weitertreiben und gemeinsam mit der Organisation weitere innovative Produkte für unsere Kunden entwickeln und auf den Markt bringen."Steven Neubauer: "Adcubum hat durch beständige Innovation und die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen eine außergewöhnlich hohe Kundenloyalität aufgebaut. Diese starke Basis eröffnet unserer Unternehmensgruppe die Chance, in den nächsten Jahren weiter zu wachsen und einen führenden Anbieter für Versicherungssoftware in Europa zu schaffen. Hierzu werde ich meine Erfahrungen in der nachhaltigen Transformation und der Professionalisierung von Unternehmen sowie in der Umsetzung von Wachstumsprojekten einbringen. Ich freue mich sehr darauf, diese Herausforderung zusammen mit der Organisation, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat anzupacken."Die Geschäftsleitung der Adcubum AG formiert sich per 7. November wie folgt:- Dr. Steven Neubauer, Chief Executive Officer (CEO)- Marc Ammann, Chief Operating Officer (COO)- Dr. Eike Schmidt, Chief Technology Officer (CTO)- Dean Gluyas, Chief Financial Officer (CFO)- Pierre Dubosq, Chief Executive Officer tech11 (CEO tech11)Informationen zu AdcubumAdcubum ist ein führender Standardsoftware-Hersteller für die internationale Versicherungswirtschaft. Kernprodukt ist die Standardsoftware Adcubum Syrius, ein flexibles, modular aufgebautes und Cloud-fähiges System für Kranken- und Schaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Adcubum Lösungen für den Versicherungsmarkt der Zukunft und gestaltet ein optimales Umfeld für agile Arbeitsmethoden. Insgesamt beschäftigt Adcubum ca. 400 hochqualifizierte Mitarbeitende an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Luzern, St.Gallen, Stuttgart, Solothurn, Zagreb und Zürich-Wallisellen. Seit Dezember 2021 gehört mit tech11 ein P&C-Plattformanbieter für kleinere und mittelgroße Versicherungskunden im DACH-Raum zur Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen unter:
http://www.adcubum.com
https://tech11.com