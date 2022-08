Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt den Einsatz des inaktivierten Covid-19 Impfstoffs von Valneva. Die vorläufigen Empfehlungen der WHO für den Einsatz des Impfstoffs VLA2001 von Valneva wurden auf der Grundlage der Empfehlungen der Strategischen Expertengruppe für Immunisierung (SAGE) auf ihrer außerordentlichen Sitzung am 11. August 2022 erarbeitet und in ihrem Hintergrunddokument veröffentlicht. Chief Medical Officer Juan Carlos Jaramillo: "Wir freuen uns, dass die WHO Empfehlungen für die Verwendung des inaktivierten Covid-19 Impfstoffs von Valneva herausgegeben hat, und glauben, dass diese Leitlinien andere bei der Einschätzung des Potenzials unseres Impfstoffs als Beitrag zur öffentlichen Gesundheit unterstützen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...