DJ PTA-News: S IMMO AG: Mitteilung über außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger der 3,25 % S IMMO Anleihe 2015-2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta041/23.08.2022/17:50) - Die Begriffe in dieser Mitteilung haben dieselbe Bedeutung wie in den Definitionen der Anleihebedingungen der 3,25% Anleihe 2015-2027, ISIN AT0000A1DWK5 ("Anleihe" bzw. "Anleihebedingungen"), es sei denn, sie werden in dieser Mitteilung anders definiert.

Am 23.08.2022 wurde die S IMMO AG darüber informiert, dass CPI Property Group S.A. ("CPIPG") direkte und indirekt eine Beteiligung von rund 79,20 % am Grundkapital der S IMMO AG erworben hat. Dies stellt einen Kontrollwechsel im Sinne des § 10 Abs 4 der Anleihebedingungen dar und löst ein außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger gemäß § 10 Abs 2 lit (j) der Anleihebedingungen aus.

Gemäß § 10 Abs 2 der Anleihebedingungen ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen aus diesem Grund zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag, zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu verlangen.

Die Kündigung ist nach § 10 Abs 2 lit (j) der Anleihebedingungen nur gültig, wenn eine entsprechende Kündigungserklärung nicht später als 30 Tage, nachdem diese Mitteilung des Kontrollwechsels (unter Berücksichtigung der Bekanntmachungspflichten nach § 14 der Anleihebedingungen) bekannt gemacht wurde, sohin bis zum 29.09.2022 (inklusive), erfolgt. Die Kündigungserklärung ist schriftlich in deutscher Sprache entweder über die depotführende Bank oder direkt an die Zahlstelle (Erste Group Bank AG, simmococ2022@erstegroup.com) zu übermitteln. Der Erklärung ist ein Nachweis beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Abgabe der Mitteilung Inhaber der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist. Der Nachweis kann durch eine Bescheinigung der Depotbank oder auf andere geeignete Weise erbracht werden (§ 10 Abs 7 der Anleihebedingungen). Anleihegläubiger sollten sich mit ihrer depotführenden Bank über die praktische Abwicklung der Einlieferung ihrer von der Kündigung umfassten Teilschuldverschreibungen abstimmen.

Ein Kündigungserklärungsformular kann bei der depotführenden Bank sowie der Zahlstelle per E-Mail an simmococ2022@erstegroup.com angefordert werden. Die Rückabwicklung erfolgt über das Clearingsystem voraussichtlich am 06.10.2022. Eine einmal abgegebene Rücktrittserklärung ist unwiderruflich.

WICHTIGE INFORMATION

DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. DIE VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN. PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG LESEN, MÜSSEN SICH ÜBER DIESE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE BESCHRÄNKUNGEN EINHALTEN.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1661269800097 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2022 11:50 ET (15:50 GMT)