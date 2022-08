Achtung, Frist läuft ab! Noch kurze Zeit kostenlos: Sichern Sie sich jetzt noch den kostenlosen "America's Most Wanted"-Report von Martin Goersch und Mike Seidl: Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3pyWS0o! Scharfe Meinung, die einige deutsche Anleger verunsichern könnte: Für Philipp Vorndran von Flossbach von Storch ist sogar der DAX auf sechs oder zwölf Monate recht "irrelevant". Worauf es wirklich für Anleger ankomme! Kapitel 0:00 Einleitung 0:15 Im Krisemodus Geld anlegen 1:23 German Angst 2:23 Umbruch im Weltfinanzsystem - 3:35 Haben Crashpropheten doch recht - 5:15 Was bringen Prognosen - 7:02 Und jetzt - Wann ist der richtige Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen - 8:18 Fazit mit Präzisierung