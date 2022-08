Am 22. August morgens und damit noch vor dem stärksten Tagesverlust am amerikanischen Aktienmarkt seit Juni sprang die Vates-Ampel von Gelb auf Hellrot. Entsprechend haben wir die Aktienquote von 33 auf 0% gesenkt. Von Benjamin Bente Der Aktienmarkt steht jetzt am Scheideweg, noch besteht die Chance, dass eine breite Rezession vermieden werden kann. Im Verlauf des Juni signalisierte die Sentiment-Komponente ...

