Der Sportartikel-Einzelhändler hat sich an der US-Börse etwas verteuert, nachdem ordentliche Zahlen zum FQ2 (bis 30. Juli) vorgelegt wurden. Der vergleichbare Umsatz schrumpfte gegenüber einem guten Vorjahresquartal um 5,1 %. Er lag aber 38 % höher als im Q2 2019, dem Vor-Pandemie-Vergleichsmaßstab.



Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen beim Umsatz von - 2 bis - 6 % aus (zuvor: - 2 bis - 8 %). Analysten hatten im Durchschnitt - 4 % angesetzt. Die Gewinnprognose auf bereinigter Basis wurde ebenfalls etwas verbessert: Statt 9,15 bis 11,70 $ peilt man jetzt 10,00 bis 12,00 $ je Aktie an. Im langfristigen Ausblick zeigte sich das Management optimistisch, Erlöse und Erträge weiter steigern zu können.



Konjunkturelle Einschränkungen scheinen sich hier nur moderat auszuwirken. So legt die Aktie mit NYSE-Kürzel "DKS" aktuell 2,3 % zu.



Der im November begonnene Abwärtstrend hatte den Titel bis Ende Mai auf das Jahrestief 63,45 $ geführt. Allein im Vergleich zu den rund 70 $ Mitte Juni ergab sich eine recht konstante Erholung um 60 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



