Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index korrigierte seit dem letzten Update am 8.8.2022 (DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading für die 32. Kalenderwoche 2022:https://technical-trading-profits.com/?p=1407) bis 13455.70 Punkten und stieg bis 13947.85 Punkten am 16.8.2022 an. Damit wurde die obere Begrenzung einer X-Sequentials 5XZ Invers Kurszielzone bei 13915 Punkten überboten, der DAX Index schaffte es jedoch nicht eine X-Sequentials Kurszielzone bei 13978 Punkten bis 14065 Punkten zu erreichen ...

