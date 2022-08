VILNIUS (dpa-AFX) - In der Diskussion über einen Stopp von Touristenvisa für Russen hat Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis eine regionale Einreisebeschränkung der an Russland grenzenden Länder ins Spiel gebracht. "Zunächst suchen wir eine europäische Lösung, weil sie die nachhaltigste und rechtlich korrekteste ist", sagte der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes am Mittwoch der Agentur BNS zufolge in Vilnius. "Wenn eine solche Lösung nicht gefunden wird, schließen wir nicht aus, nach einer regionalen Lösung zu suchen, die die baltischen Staaten, Polen und möglicherweise Finnland einbeziehen würde."

Die Parlamentspräsidenten der baltischen Staaten signalisierten bei einem Treffen in Kaunas ihre mögliche Unterstützung für eine solche regionale Lösung. Vorrangig sei aber eine EU-weite Lösung, betonte die litauische Gastgeberin Viktorija Cmilyte-Nielsen.

Die baltischen Staaten haben als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen bereits weitgehend ausgesetzt. Gemeinsam mit mehreren anderen EU-Staaten drängen sie auf eine EU-weite Lösung für einen grundsätzlichen Stopp von Touristenvisa. Deutschland und die EU-Kommission in Brüssel lehnen dies ab./awe/DP/he