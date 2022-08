Neue Konferenz zur Förderung von Open-Source-Technologie und zum Aufbau einer stärkeren Community und Zusammenarbeit rund um Datenbanken und Tools.

Aiven, das Open-Source-Unternehmen für Cloud-Datenplattformen, veranstaltet vom 14. bis 15. September 2022 in Amsterdam Uptime, seine erste Entwicklerkonferenz. Im Einklang mit Aivens Engagement für Open Source möchte Uptime eine Plattform für den Austausch bewährter Verfahren zum Aufbau und Betrieb komplexer Systeme in großem Maßstab bereitstellen und es Open-Source-Unternehmen und -Projekten ermöglichen, ihre Lösungen und Anwendungsfälle zu präsentieren.

"Eine gesunde und lebendige Open-Source-Community hat weitreichende Vorteile, darunter der Code selbst, der Austausch von Informationen und die Art von Geschäftsproblemen, die er zu lösen hilft", sagte Heikki Nousiainen, Field CTO und Mitbegründer von Aiven. "Uptime by Aiven ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, die breitere Entwickler-Community zum Lernen und zur Zusammenarbeit zusammenzubringen."

Uptime bringt Entwickler, Architekten, Dateningenieure, DevOps-Experten und alle zusammen, die mehr über Open-Source-Datenbanken und -Tools, wie PostgreSQL, MySQL, Apache Kafka, Apache Flink, Grafana, Apache Pinot und Apache Pulsar und viele mehr, erfahren möchten.

Zu den Hauptrednern zählen Jason Yee, Staff Technical Evangelist bei Datadog, Rob Barnes, Senior Developer Advocate bei HashiCorp, Amanda Brock, CEO von OpenUK, und Dirk-Willem van Gulik, Gründer, erster Präsident und Mitglied der Apache Software Foundation. Ihre Präsentationen werden ein breites Themenspektrum abdecken, darunter die Nutzung des vollen Potenzials von Open-Source-Tools, Live-Herausforderungen für den gegenwärtigen Zustand und die Zukunft von Open-Source-Software, wie ein Zero-Trust-Ansatz die Datensicherheit untermauern kann und wie Open-Source-Muster Ländern und Bürgern geholfen haben, die Covid-Reaktion auf nicht intuitive Weise zu strukturieren, zu erweitern und zu beschleunigen.

Uptime umfasst eine Vielzahl von Sitzungen zu Data Governance, Datenpipelines und zum Aufbau einer zukunftssicheren Datenplattform mit den besten Open-Source-Technologien in Ihrem Stack und vielem mehr. Die Registrierung ist ab sofort möglich und alle Einnahmen kommen Open-Source-Stiftungen zugute.

Erfahren Sie mehr über Uptime by Aiven, indem Sie die Event-Website besuchen. https://uptime.aiven.io/

Die Verfügbarkeit wird durch Event-Sponsoren, wie Axual, Excoscale und Postman, sowie unsere Community-Partner Berlin Buzzworks, Open Source Initiative, HashiCorp User Group und DataTalks.Club ermöglicht.

Über Aiven

Mit Hauptsitz in Helsinki und Hubs in Berlin, Boston, Paris, Singapur, Sydney und Toronto bietet Aiven verwaltete Open-Source-Datentechnologien, wie PostgreSQL, Apache Kafka und OpenSearch, für alle wichtigen Clouds. Durch Aiven können Entwickler das tun, was sie am besten können: Anwendungen erstellen. In der Zwischenzeit macht Aiven das, was es am besten kann: Cloud-Dateninfrastruktur verwalten. Aiven ermöglicht es Kunden, Geschäftsergebnisse aus Open Source voranzutreiben, die weit über ihren eigenen Hinterhof hinaus echte Transformationen auslösen. Zuletzt erreichte Aiven eine Bewertung von 3 Milliarden USD und hat nun eine Gesamtfinanzierung von 420 Millionen USD aufgebracht, die von seinen Investoren Atomico, Earlybird, Eurazeo, IVP, Lifeline, Salesforce Ventures und World Innovation Lab unterstützt wird. Um mehr über Aiven zu erfahren, besuchen Sie aiven.io und folgen Sie @aiven_io auf Twitter.

