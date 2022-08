Der Decision-Intelligence-Innovator wurde zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet und treibt die Geschäftsflexibilität durch digitalisierte Entscheidungsfindung weiter voran

Aera Technology, das Unternehmen für Decision Intelligence, teilte heute mit, dass es in die Constellation ShortList für KI-getriebene kognitive Anwendungen aufgenommen wurde. Aera wurde zum dritten Mal in Folge von Constellation Research in die Liste der Technologieanbieter und Dienstleister aufgenommen, die entscheidende Anforderungen von Transformationsinitiativen für Early Adopters und Fast-Follower-Unternehmen erfüllen.

Aera bietet eine Lösung für eine der größten Herausforderungen globaler Unternehmen die Notwendigkeit, die Entscheidungsfindung voranzutreiben, um auf ein sich ständig veränderndes Umfeld zu reagieren. Unternehmen können über die Aera Decision Cloud auf die Technologie und die Fähigkeiten zugreifen, um Entscheidungen zu digitalisieren, auszuweiten und zu automatisieren und so eine komplexe Entscheidungsfindung in großem Maßstab zu erreichen.

"Wir sind stolz darauf, dass wir von Constellation Research erneut als innovativer Anbieter ausgezeichnet wurden, der etwas bewegt", sagt Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Wir bei Aera verändern die Zukunft der Arbeit durch Decision Intelligence wir machen es Unternehmen möglich, ihre Entscheidungsfindung zu optimieren, um auf Veränderungen zu reagieren, neue Chancen zu ergreifen, bahnbrechende Effizienz zu erzielen und die Umweltbelastung zu reduzieren."

"Unternehmen müssen angesichts des unsicheren Klimas des Great Refactoring überdenken, wie sie Geschäftsmodelle, Arbeits- und Lebensprioritäten und neue Marktbedingungen miteinander ausbalancieren", sagte R "Ray" Wang, Chairman und Gründer von Constellation Research. "Die ShortLists von Constellation reflektieren die Top-Anbieter, die für unser Netzwerk von Buy-Side-Kunden am wichtigsten sind. Wir geben die ShortLists heraus, um den Entscheidungsprozess von Führungskräften bei der Auswahl von wichtigen Anbietern zu beschleunigen, damit sie die richtigen Partner für ihren Geschäftserfolg finden können."

Constellation Research berät Führungskräfte dabei, bahnbrechende Technologien dafür zu nutzen, um das Geschäftsmodell zu transformieren und Geschäftsprozesse zu optimieren. Produkte und Dienstleistungen, die in die Constellation ShortList aufgenommen werden, erfüllen die Schwellenkriterien für diese Kategorie, die mittels Kundenanfragen, Partnergesprächen, Kundenreferenzen, Projekten zur Anbieterauswahl, Marktanteilen und internen Untersuchungen festgelegt wurden. Das Portfolio wird mindestens einmal im Jahr aktualisiert, wenn das Analystenteam dies aufgrund der Marktbedingungen für erforderlich hält.

Weitere Informationen über Aera Technology finden Sie auf www.aeratechnology.com.

Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für intelligente Entscheidungsfindung, das unternehmerische Agilität Wirklichkeit werden lässt. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen. Im Zeitalter der digitalen Beschleunigung unterstützt Aera Unternehmen weltweit dabei, auf das sich ständig verändernde Umfeld zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

Haftungsausschluss: Constellation Research unterstützt keine der in seinen Untersuchungen genannten Lösungen oder Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005699/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Zoe Kine

E-Mail-Adresse: Zoe.kine@aeratechnology.com

Tel.: +1 415 497 5285