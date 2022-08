Auf der Pressekonferenz am 20. September 2022 werden außerdem neue Lkw-Räderprodukte und Nachhaltigkeitslösungen vorgestellt

Maxion Wheels, der weltgrößte Räderhersteller, kündigte heute an, dass er auf der IAA Transportation 2022 vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover (Halle 21 Stand A58) seine Wachstumsstrategie für Nutzfahrzeugräder vorstellen wird, einschließlich neuer Produkte und Nachhaltigkeitslösungen. Das Unternehmen wird außerdem am Dienstag, den 20. September 2022 von 8:30 8:50 Uhr MEZ eine Pressekonferenz an seinem Stand abhalten, um die Details zu enthüllen.

"Die Nachfrage nach Lkw- und Landtransporten steigt weiter, und damit wächst auch der Bedarf an Lkw und Anhängern", sagt Pieter Klinkers, CEO von Maxion Wheels. "In den letzten Jahren konnte Maxion Wheels seine globalen Kunden mit den Lösungen bedienen, die sie benötigen, um ihre Nachfrage zu decken und mit dem sich ständig verändernden Transportumfeld Schritt zu halten. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden und Branchenkollegen in Hannover zu treffen und auf unserer Pressekonferenz mehr darüber zu erzählen, wie wir unser Wachstum und unsere Produkte weiterentwickeln werden."

Seit ihrer Premiere im Jahr 1897 hat die IAA die Entwicklung von Autos und Nutzfahrzeugen maßgeblich geprägt. Dabei erfindet sie sich als international führende Plattform immer wieder neu. Da sich die Anforderungen an das Transportwesen ständig ändern, gilt die IAA als wichtiges Sprachrohr für die Zukunft der Mobilität. Die in Hannover stattfindende IAA Transportation 2022 bietet den Akteuren der Nutzfahrzeugbranche die Möglichkeit, neue Technologien, Best Practices und Einblicke in die Mobilität zu gewinnen, die es sonst nirgendwo gibt.

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels, eine Division von Iochpe-Maxion S.A., ist der weltweit führende Lieferant von Stahl- und Aluminiumrädern. Unser Know-how und unsere energieeffizienten Designs tragen dazu bei, dass Autos, Busse, Lastwagen und Anhänger ihren realen CO2-Fußabdruck verringern. Unsere vielfältigen weltweiten Teams und unsere integrative Kultur sind die Grundlage für alle unsere Fortschritte.

Maxion Wheels arbeitet mit globalen Fahrzeugherstellern an Rädern für individuelle Mobilität, Transport, Landwirtschaft, Verteidigung und Geländeanwendungen. Unsere 10.000 Mitarbeiter sind an 30 Standorten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, unter anderem in hochmodernen technischen Zentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Zusammen produzieren wir mehr als 50 Millionen Räder pro Jahr und sind damit der weltweit größte Produzent und Lieferant von Rädern. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.maxionwheels.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005555/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER MEDIEN:

Colleen Hanley

Global Director, Marketing und Kommunikation

Maxion Wheels

Tel.: +1 (248) 916-2477

E-Mail: colleen.hanley@maxionwheels.com