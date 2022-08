Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit FourKites gab heute bekannt, dass ihre Spediteursdaten zur Erweiterung der globalen digitalen Transportplattform von 3T verwendet werden.

Durch diese Vereinbarung erhalten die Verladerkunden von 3T Zugang zu den FourKites-Daten für die Lieferkettentransparenz, so dass sie Spediteure flexibler einsetzen und dadurch Kosten senken und Nachhaltigkeitsinitiativen verbessern können.

"Die breite Abdeckung der Spediteure in Europa durch FourKites gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden im Rahmen unserer digitalen Transportmanagement-Software ein noch umfassenderes Angebot an Sendungstransparenz zu bieten", sagt Rob Hutton, Group Sales und Marketing Director bei 3T. "Das verschafft ihnen mehr Flexibilität bei den Transportunternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten können, und senkt sowohl die Kosten als auch die CO2-Emissionen."

3T ist ein in Großbritannien ansässiger weltweit tätiger SaaS-Anbieter für digitale Transportplattformen, dessen Transportmanagementlösungen sich nahtlos in das Angebot von FourKites im Bereich Lieferkettentransparenz einfügen. Die wegweisende cloudbasierte Plattform von 3T bietet ein nahtloses Ökosystem aus Verladern und Spediteuren mit Funktionen wie Transportzuweisung, Ratenmanagement und Ausschreibungen sowie automatischer Speditionszuweisung. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit in der Lieferkette durch eine KI-gesteuerte dynamische Planung und Ausführung über mehrere Konten hinweg vereinfacht, indem Echtzeitdaten genutzt werden, um Leerfahrten von Transportfahrzeugen zu reduzieren.

FourKites ist der Marktführer im Bereich der durchgängigen Lieferkettentransparenz in Echtzeit, die sich nicht nur auf den Transport, sondern auch auf Höfe, Lager, Filialen und mehr erstreckt. Mit dem gemeinsamen Angebot der beiden Unternehmen vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Fähigkeit von 3T, nicht nur den Status und den Standort der einzelnen Sendungen zu kennen, sondern auch dynamisch auf Planänderungen zu reagieren.

"Wenn 3T-Kunden Zugang zu den Daten von FourKites haben, können sie ihre Entscheidungen besser treffen und die Art und Weise, wie sie Spediteure einsetzen, optimieren", sagt Marc Boileau, Senior VP of Sales and Carrier Operations bei FourKites Europe. "Das bringt ihnen Kostenvorteile, verbessert den Service für ihre Kunden fast ohne administrativen Aufwand und liefert ihnen die genauesten geschätzten Ankunftszeiten, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Wir freuen uns sehr, mit dem 3T-Team zusammenzuarbeiten, um ihre Kunden noch besser zu unterstützen."

Verringerung der CO2-Emissionen

3T ermöglicht seinen Kunden bereits mehrere Optionen zur Erfassung von Transportdaten. Mit den Echtzeit-Lieferkettendaten von FourKites stehen den 3T-Kunden nun jedoch alle Daten zur Verfügung, die sie benötigen, um ihr operatives Transparenzprofil zu vervollständigen und letztlich durch eine bessere Ressourcennutzung sowohl die CO2-Emissionen als auch die Kosten zu senken.

"Wir sehen ein großes Effizienzpotenzial für Verlader und Spediteure, denn mit Hilfe von Daten lassen sich Leerfahrten in der gesamten Branche feststellen und reduzieren. Das ist wichtig, um unsere gemeinsamen Umweltziele zu erreichen", sagt Rob, "und deshalb ist diese Partnerschaft so vielversprechend für uns."

Das ist nur ein Aspekt der verbesserten Planung, die Verlader dank der Partnerschaft zwischen 3T und FourKites erzielen können.

"Sie erhalten wahrscheinlich einen guten Preis, wenn Sie eine Sendung auf einen Leerfahrt-LKW laden", sagt Marc, "so dass die Kosten sinken. Aber auch die Spediteure müssen weniger Leerfahrten durchführen, so dass die Produktivität der Fahrer steigt. Es ist eine Win-Win-Situation. Je besser die Transparenz ist, desto besser können Sie planen, um Ihren Transport zu optimieren."

Im März stellte FourKites seinen Sustainability Hub vor, der granulare Emissionsüberwachung, Branchen-Benchmarks, Analysen und Szenariomodellierung ermöglicht, um Kunden bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dynamic Yard an, eine neue Softwarekategorie, die traditionelle, siloartige Yard-Management-Software mit den Echtzeit-Lieferkettendaten und prognostizierten ETAs von FourKites verbindet, um Einblicke in die Aufenthaltsmuster der Fahrer, die Arbeitseffizienz und vieles mehr zu geben und so die Verweildauer zu reduzieren und Strategien zur CO2-Reduzierung zu entwickeln. Im letzten Jahr verursachten Kunden, die Dynamic Yard nutzten, durch die Verringerung der Leerlaufzeiten von LKWs 20 weniger CO2-Emissionen als Kunden, die Dynamic Yard nicht nutzten.

Über FourKites

Die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites erweitert die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf das Gelände, die Lager, die Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,5 Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket- und Kurierdienste und ist in über 200 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lieferketten von A bis Z zu unterstützen. Mehr als 1.100 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.fourkites.com

Über 3T

Die 3T Logistics and Technology Group ist ein mehrfach ausgezeichnetes SaaS-Transportmanagement-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien und zählt Kunden wie JCB, Klockner Pentaplast und Kraft Heinz zu seinen Kunden. Im Jahr 2000 als 4th Party Logistics Provider (4PL) gegründet, hat sich 3T zu einem weltweit angesehenen Technologieanbieter im Bereich Transportmanagement (TMS) entwickelt. Die Vision und die Mission des Unternehmens haben sich seit der Gründung nicht geändert: durch Zusammenarbeit und den intelligenten Einsatz von Technologie den Service zu verbessern, die Kosten für Verlader und Spediteure zu senken und Leerfahrten zu vermeiden.

Wenn Sie mehr über 3T erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.3t-ltg.com/

