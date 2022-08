Strategische Änderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und FuE werden Weg in die Gewinnzone ebnen

Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für den Kapitalmarkt, hat heute eine Umstrukturierung bekannt gegeben, die das Ziel verfolgt, Anpassungen an die Marktbedingungen vorzunehmen und den Weg in die Profitabilität zu beschleunigen. Dabei will das Unternehmen weiterhin den Erwartungen seiner Kunden gerecht werden und das branchenweit beste Kundenerlebnis bieten.

Die Umstrukturierung sieht eine Verringerung der Belegschaft um 8 Prozent vor und soll eine Senkung der Betriebskosten ermöglichen. Teil der Maßnahmen sind eine Neuordnung der verschiedenen Vertriebs- und Marketingfunktionen sowie eine Neuausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsteams auf die erfolgreichsten Produkte des Unternehmens.

"Wie wir im Rahmen unserer jüngsten Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal berichteten, beschleunigen wir unseren Weg in die Rentabilität als Reaktion auf die gegenwärtigen Marktbedingungen", so Darrell Heaps, CEO. "Mit der heutigen Umstrukturierung wollen wir unsere Vertriebs-, Marketing- und Produktteams auf die wichtigsten Bereiche unseres Geschäfts fokussieren, in denen wir auch künftig ein starkes Wachstum mit neuen und bestehenden Kunden erzielen können. Außerdem ermöglichen uns diese Veränderungen, erhebliche geschäftliche Effizienzsteigerungen und eine Senkung der Betriebskosten zu verwirklichen, was unser Ziel unterstützt, bis zur zweiten Jahreshälfte 2023 einen positiven Cashflow und EBITDA zu erreichen. Ich möchte mich persönlich bei allen scheidenden Kollegen für ihr Engagement und ihre Beiträge zu Q4 bedanken. Wir sind dankbar dafür, dass wir die Chance hatten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und werden sie bei diesem Übergang unterstützen."

Diese Umstrukturierung ist sofort wirksam, und die entsprechenden organisatorischen Veränderungen wurden bereits vollständig implementiert.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer CRM-Lösung für Kapitalmärkte und Tools für Aktionärs- und Marktanalysen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005695/de/

Contacts:

Investorenkontakt:

Sara Pearson, ir@q4inc.com



Medienkontakt:

Karen Greene, media@q4inc.com