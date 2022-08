Weifang, China (ots/PRNewswire) -Sechs Unternehmen aus der ostchinesischen Provinz Shandong haben es auf die Fortune Global 500-Liste 2022 geschafft, darunter auch Weichai Power, ein Unternehmen für Verbrennungsmotoren mit Sitz in Weifang.Die restlichen fünf sind Shandong Energy Group, Weiqiao Pioneering, Shandong Iron and Steel Group, Haier und Shandong High-Speed Company Limited.Shandong High-Speed Company Limited,eine staatliche Investmentgesellschaft für Infrastruktur, steht zum ersten Mal auf der Liste. Mit einem eingetragenen Kapital von 45,9 Milliarden Yuan (6,77 Milliarden USD) verfügt das Unternehmen über ein Gesamtvermögen von über einer Billion Yuan.44 Unternehmen wurden dieses Mal neu oder erneut in die Liste aufgenommen.Mit einem Umsatz von 120 Milliarden USD belegte die Shandong Energy Group den 69. Platz auf der Liste, den höchsten unter allen sechs Shandong-Unternehmen. Im vergangenen Jahr standen die Einnahmen, Gewinne und Steuern des Unternehmens an erster Stelle unter allen in der Provinz Shandong registrierten Unternehmen.Weichai Power aus Weifang belegte mit einem Umsatz von fast 31,6 Milliarden USD den 452. Platz.Die Fortune Global 500-Liste 2022 wurde am 3. August veröffentlicht. Insgesamt stehen 145 chinesische Unternehmen darauf, die höchste Zahl unter allen Ländern, darunter neun aus der chinesischen Region Taiwan.Pressekontakt:Wei Haonan,weihaonan@huanqiu.comOriginal-Content von: Global Times Online, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158964/5303799