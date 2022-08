KonoFans können neue Missionen, Events und Belohnungsboni zur Feier des Tages erwarten!

KonoSuba: Fantastic Days, das kostenlos auf Mobilgeräten spielbare RPG von Nexon, startet eine zweiwöchige Feier zu Ehren des ersten Jahrestags des Spiels. Nachdem sie die letzten zwölf Monate gekämpft haben, um den bösen Devil King zu besiegen, haben sich unsere tüchtigen Helden das Recht verdient, bei Festival-Events mit tollen Geschenken und Belohnungen zu feiern!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005362/de/

Nexon NexonAmerica KonoSuba (Graphic: Business Wire)

Zusätzlich zu den großzügigen Vorregistrierungsboni, die Anfang dieses Monats angeboten wurden, und zum Abschluss eines wirklich bemerkenswerten Jahres in der Welt von Axel, erwarten KonoFans eine Fülle von lohnenden Aktivitäten und Geschenken für ihre im Spiel verbrachte Zeit:

Anmeldebonus zum 1. Jahrestag (23.8. 11.9.): Kostenloses 10x-Verlosungsticket, bis zu 3000 Quartz und mehr!

(23.8. 11.9.): Kostenloses 10x-Verlosungsticket, bis zu 3000 Quartz und mehr! Neue Hauptmission und Neue Hauptgeschichte (Teil 2, Kapitel 8)

und (Teil 2, Kapitel 8) Neues Story-Ereignis : "Ein Duett mit dem Crimson Demon Girl!" Während dieses Events können die Spieler Kazumas und Megumins Duett "Bad Apple" erleben Durch die Teilnahme an Event-Missionen kannst du kostenlos 3? Lia (Dancing Announcer) erhalten!

: "Ein Duett mit dem Crimson Demon Girl!" Verlosung zum 1. Jahrestag (25.8. 4.9.): Tickets können beim 1st Anniversary Ticket Present Event erworben werden (16.8. 29.8.) Eine Chance, 100.000 Quartz, ein 4? garantiertes Ticket und mehr zu gewinnen!

(25.8. 4.9.): Kostenloser 10x-Rekrut zum 1. Jahrestag (23.8. 3.9.): Tickets können bei Veranstaltungen/Kampagnen zum 1. Jahrestag erworben werden Eine Chance, Charaktere zum 1. Jahrestag kostenlos zu erhalten

(23.8. 3.9.): Rekrut des legendären Abenteurerfestivals zum 1. Jahrestag : Besondere Mitglieder 4? Kazuma (Stage For Two) 4? Megumin (Singing Sensation) Mitglieder des legendären Abenteurerfestivals 4? Aqua (Legendary Adventurer) 4? Darkness (Legendary Adventurer)

:

Basierend auf der erfolgreichen Anime-Serie mit demselben Namen, KonoSuba: Fantastic Days wurde im Anschluss an die erfolgreiche Veröffentlichung in Japan am 19. August 2021 weltweit auf iOS- und Android-Geräten herausgebracht. Das Spiel dreht sich um einen Schüler (Kazuma), der eine Reinkarnation in einer Fantasy-Welt erlebt, wo er zusammen mit einer nutzlosen Göttin (Aqua), einem Explosionsfanatiker (Megumin) und einem durchgeknallten Abenteurer (Darkness) gegen den bösen Devil King kämpft. Das Anime-basierte Spiel für Mobilgeräte folgt der ursprünglichen Handlung und bietet brandneue Story-Inhalte sowie exklusive Helden und Heldinnen, die speziell für das Spiel kreiert wurden. KonoFans können als ihre Lieblingscharaktere aus der Anime-Serie kämpfen, deren Stimmen von den ursprünglichen japanischen Schauspielern synchronisiert wurden, darunter Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi und Ai Kayano.

Kommt und feiert in der wunderbaren, fantastischen Welt von Axel!

KonoSuba: Fantastic Days wird von Nexon in Zusammenarbeit mit dem KonoSuba-Publisher Kadokawa veröffentlicht und wurde von Sumzap entwickelt.

Um alle aktuellen Infos zu KonoSuba: Fantastic Days zu erhalten, besuchen Sie die Seite Google Play oder App Store und folgen Sie @PlayKonoSuba auf Instagram und Twitter!

Weitere Materialien: Bildmaterial

Soziale Medien: Twitch Twitter Instagram Discord Facebook

Über KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basierend auf der beliebten Anime-Serie "KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!" ist KonoSuba: Fantastic Days ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. In dem Spiel spielt man mit den Lieblingscharakteren der Fans, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Das Spiel folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet spezielle Charaktere, die exklusiv für das Spiel kreiert wurden. Das bereits im letzten Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastic Days war ein großer Erfolg und erhielt Anerkennung von den Gamern und Lob von den KonoSuba-Fans.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005362/de/

Contacts:

Brian Klotz

Nexon America

NA_pr@nexon.com