KARSLRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Scholz/Habeck/Kanada:

"Mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wird Deutschland seine extreme Abhängigkeit von den Ländern mit Bodenschätzen erneut bewusst. Und wie in den 70er Jahren lautet die Devise, sich unabhängiger zu machen oder neue Partner zu suchen. Diesem Zweck dient auch die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation nach Kanada. (.) Stellt sich nur die Frage, warum die früheren Bundesregierungen wie die gutbezahlten Wirtschaftsbosse diese Stärken Kanadas nicht schon früher erkannt und sich stattdessen in die fatale Abhängigkeit von Russland begeben haben. Kanada wäre schon immer als idealer Partner zur Verfügung gestanden (.). Spät, aber wohl nicht zu spät, wendet sich Deutschland von Russland ab. Ein überfälliger Schritt und eine klare Botschaft."/yyzz/DP/he