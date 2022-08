FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Landwirtschaft:

"So verständlich die Frustration und der Zorn vieler Landwirte sein mag - es hilft nichts. Wer weitermachen will, wird sich fragen müssen, welche Pflanzen er in Anbetracht der immer häufigeren Extremwetterlagen wie anbaut, ob von der Sojabohne auf Dauer mehr Positives zu erwarten ist als beispielsweise vom Silomais. Wasser wird in einigen Regionen Deutschlands zum Knackpunkt werden - das ist absehbar. Umso wichtiger wäre es, wenn die Regierenden im Bund, in den Ländern und Kommunen endlich darauf reagierten. Sonst sitzen die Landwirte dauerhaft auf dem Trocknen."/yyzz/DP/he