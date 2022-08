Am 24. Juni 2022 hat in Zürich die ordentliche Mitgliederversammlung 2022 der European Pallet Association e.V. (EPAL) stattgefunden. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen der Abschied des bisherigen Präsidenten Robert Holliger und die Wahl der neuen Präsidenten Jarek Maciazek und Dirk Hoferer. Foto © EPAL Die Mitgliederversammlung der EPAL hat am...

