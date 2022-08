Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass die Berufungsabteilung des koreanischen Bezirksgerichts Suwon Everlight Electronics ("Everlight") der kriminellen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und Industrietechnologie von Seoul Semiconductor für schuldig befunden hat.

Das Gericht verhängte Geldbußen gegen Everlight die bisher höchste Geldbuße für ein ausländisches Unternehmen für die Begehung einer solchen Straftat. Drei ehemalige Mitarbeiter von Seoul Semiconductor ("Seoul"), die das Unternehmen verließen und zu Everlight wechselten, wurden ebenfalls wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und Technologie zu ein bis zwei Jahren Gefängnis mit zwei bis drei Jahren Bewährung verurteilt.

Die koreanische Staatsanwaltschaft hat Everlight zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern von Seoul wegen krimineller Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und Industrietechnologie von Seoul angeklagt. Das untere Gericht verurteilte Everlight wegen krimineller Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung des unteren Gerichts und bestätigte auch eine Anklage wegen krimineller Veruntreuung von Seouls Industrietechnologie durch Everlight.

Seoul ist das führende LED-Unternehmen in Korea und die Nr. 3 weltweit. In den letzten 30 Jahren hat sich Seoul mit einem riesigen Patentportfolio der Forschung und Entwicklung verschrieben und ist führend in der LED-Technologie der zweiten Generation. Einige globale Unternehmen kaufen jedoch immer noch billigere Nachahmerprodukte, die die Technologie von Seoul verletzen, und verkaufen diese Produkte unter ihrer Marke, obwohl sie behaupten, dass sie ESG einhalten.

"Geistiges Eigentum ist das einzige Instrument, das es kleinen Unternehmen und Unternehmern ermöglicht, zu überleben und zu wachsen. Unternehmen, die solch hart erarbeitete Technologie stehlen, sollten vom Markt ausgeschlossen werden", sagte der Gründer von Seoul Semiconductor, Chung Hoon Lee.

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und besitzt mehr als 18.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen, sowie für den UV-Bereich.

