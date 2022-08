Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Medienmitteilung 24. August 2022 Medienmitteilung (PDF) Erwerb von drei attraktiven Objekten im Wert von CHF 48.1 Millionen

Immobilienportfolio um 21.3% auf CHF 283.8 Millionen ausgebaut

Soll Mietertrag (annualisiert) von CHF 15 Millionen

Nettoertrag gegenüber 1. Halbjahr 2021 um 67.9% auf CHF 5.2 Millionen gesteigert

Gesamtfondsvermögen gegenüber Jahresende 2021 um 25.6% auf CHF 309.1 Millionen ausgebaut

Hoher Vermietungsstand von 97.1% und Vertragsrestlaufzeit von 6.8 Jahren

Inventarwert pro Anteil liegt per 30. Juni 2022 bei CHF 119.43 Detail zum ersten Halbjahr 2022

Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger hat die Fondsleitung des Helvetica Swiss Opportunity Fund im ersten Halbjahr eine weitere Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 40 Millionen durchgeführt. Das Immobilienportfolio konnte durch den Kauf von drei Liegenschaften im Wert von CHF 48.1 Millionen auf einen Wert von CHF 283.8 Millionen gesteigert werden (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen). Die gesamte Vertragsrestlaufzeit der zugekauften Objekte beträgt 8.5 Jahre. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios wuchs somit gegenüber dem Jahresende 2021 um 21.3% auf CHF 283.8 Millionen an (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen). Per Bilanzstichtag 30. Juni bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf CHF 15 Millionen (30.06.2021: CHF 11.4 Millionen). Der Vermietungsstand ist mit 97.1% auf sehr hohem Niveau (30.06.2021: 95.9%). Der Fonds verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern und konnte Verträge für 1'100m2 Mietfläche um 5 Jahre verlängern. Die Restlaufzeit der Mietverträge lag per 30. Juni bei 6.8 Jahren (30.06.2021: 7.7 Jahre). Erfolgsrechnung

Als Folge des weiteren Portfolioausbaus stiegen die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 97% auf CHF 6.4 Millionen (30.06.2021: CHF 3.3 Millionen). Der Zukauf der drei erwähnten Liegenschaften trägt jährliche Mietzinseinnahmen von rund CHF 2.2 Millionen bei. Entsprechend konnten die Erträge, ebenfalls im Vergleich zur Vorjahresperiode, um 70.9% auf CHF 7.6 Millionen ausgebaut werden (30.06.2021: CHF 4.4 Millionen). Der Nettoertrag konnte schliesslich gegenüber dem Vorjahr um 67.9% auf CHF 5.2 Millionen gesteigert werden (30.06.2021: CHF 3.1 Millionen). Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2022 CHF 309.1 Millionen, was gegenüber dem Jahresende 2021 einem Zuwachs von 25.6% entspricht (31.12.2021: CHF 246.1 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 107.2 Millionen (31.12.2021: CHF 79.0 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 15.2 Millionen (31.12.2021: CHF 14.4 Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 186.6 Millionen (31.12.2021: CHF 152.6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30.06.2022 bei CHF 119.43. Der Verkehrswert des Liegenschaftenportfolios ist per Mitte Geschäftsjahr um 21.3% gewachsen und lag bei CHF 283.8 Millionen (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen), wobei die geografische Verteilung der Objekte diesbezüglich schwergewichtig im Raum Zürich, (34%) und in der Nordwestschweiz (39%) liegen. Der Rest verteilt sich auf die Süd- (18%) und Ostschweiz (9%). Ausblick

Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und verfügt über eine interessante Objektpipeline. So konnten bereits im Juli drei weitere Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 40 Millionen zugekauft werden. Aufgrund des hohen Vermietungsstandes stehen Mietvertragsverlängerungen im Vordergrund - Verhandlungen zu laufenden Vertragsverlängerungen für 1'600m2 über 5 Jahre sind in im Gange. Es ist zu erwarten, dass dank des eingebauten Inflationsschutz von 99% der Mieterträge die langfristigen Erträge höher ausfallen als bisher angenommen. Weitere Wachstumsschritte werden kritisch analysiert und es wird nur investiert, wenn weiterhin marktgerechte Renditen erzielt werden können. Falls die Marktbedingungen sich weiterhin gut entwickeln, wird eine weitere Kapitalerhöhung geprüft. Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung zu rechnen.

KENNZAHLEN Vermögensrechnung Per 30.06.2022 Per 31.12.2021 Verkehrswert der Liegenschaften CHF 283 849 000 234 036 000 Diskontierungssatz real / nominal % 3.44 / 4.39 3.59 / 4.10 Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 309 054 121 246 077 911 Nettofondsvermögen (NAV) CHF 186 612 384 152 648 197 Fremdfinanzierungsquote 1) % 35.46 31.00 Fremdkapitalquote 1) % 39.62 37.97 Verzinsung Fremdfinanzierung 1) % 0.66 0.35 Restlaufzeit Fremdfinanzierung 1) Jahre 0.15 0.21 Inventarwert pro Anteil CHF 119.43 122.12 Anteile im Umlauf Anzahl 1 562 500 1 250 000 Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.2022 01.01-30.06.2021 Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen CHF 6 425 261 3 257 778 Mietzinsausfallrate 1) 2) % 2.94 - Nettoertrag CHF 5 180 881 3 084 801 Gesamterfolg CHF 5 336 062 9 706 432 Restlaufzeit Mietverträge (WAULT) Jahre 6.82 7.70 Betriebsgewinnmarge % 78.37 82.02

1) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS "Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds" vom 13. September 2016 (Stand 31. Mai 2022) berechnet.

2) Würden die Mietzinsreduktionen berücksichtigt, läge die Mietzinsausfallrate bei 3.18%. Der Halbjahresbericht des Helvetica Swiss Opportunity Fund ist auf der Website der Fondsleitung oder auch auf Swiss Fund Data verfügbar. Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter www.Helvetica.com. Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Helvetica Property Investors AG

Helvetica.com Passion for Real. Zürich, 24. August 2022 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr drei Objekte zugekauft und das Immobilienportfolio um 21% erweitert. Medienkontakte Salman Baday

Head Sales & Marketing

sb@helvetica.com Peter R. Vogel

Chief Financial Officer

prv@helvetica.com Über Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054 Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anteile des HSO Fund dürfen in der Schweiz nicht öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der vereinfachte Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

