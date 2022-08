DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen mit Konjunktursorgen schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Verluste des Vortages halten am Mittwoch an den asiatischen Börsen an. Die Belastungsfaktoren sind die gleichen wie zuvor: Erneut werden Sorgen über den wirtschaftlichen Niedergang - vor allem in China - laut gepaart mit Inflations- und Zinsängsten. Die Sorgen vor dem konjunkturellen Abschwung in China lässt die Börsen dort besonders heftig ins Minus rutschen. Die Stützungsmaßnahmen der Notenbank mit zwei Zinssenkungen seien endgültig verpufft, heißt es im Handel. Die weiterhin nicht gelöste Immobilienkrise befeuere die Sorgen zusätzlich.

Das inflationäre Umfeld mit steigenden Zinsen, vor allem in den USA, passe nicht so recht zu den Rezessionssorgen, so ein Händler, der damit rechnet, dass US-Notenbankgouverneur Jerome Powell auf dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole falkenhafte Töne anschlagen werde.

Die chinesischen Börsen bauen ihre Abschläge im Verlauf deutlich aus. China werde immer mehr zum ökonomischen Problemfall, heißt es. Der Ausblick für Chinas wirtschaftliche Erholung sei trüber geworden - trotz der Stimuli durch Peking, sagt Marktanalystin Tina Teng von CMC. Stromrationierungen und Lockdowns setzen der Wirtschaft zu. In Hongkong verliert der HSI nun 1,3 Prozent, der Composite in Schanghai büßt gar 1,4 Prozent ein. Die Immobilienkrise in China schreitet unterdessen voran, nach Wiederaufnahme des Handels brechen Logan Group um 46 Prozent ein. Der Umsatz für das Gesamtjahr verfehlte die Erwartungen und das Unternehmen erwägt eine Restrukturierung, um seiner steigenden Schulden Herr zu werden.

In Japan zeigt sich der Nikkei-225 etwas leichter - belastet von Verlusten bei Fluggesellschaften und Pharmawerten. Olympus ziehen dagegen um 3,7 Prozent an - gestützt von Berichten, die Gesellschaft könnte ihr Geschäft mit wissenschaftlichen Lösungen an Bain Capital veräußern. Der Kospi in Südkorea hält sich mit 0,2 Prozent im Plus - gestützt von den Sektoren Energie und Rüstung. Händler sprechen insgesamt von Schnäppchenjägern nach einer fünftägigen Durststrecke des Marktes. Der Wehrtechnikwert Hyundai Rotem zieht um 3,2 Prozent an, ein Großauftrag aus Polen steht vor dem Abschluss.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.996,50 +0,5% -6,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.319,58 -0,5% -1,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.440,86 +0,2% -18,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.231,11 -1,4% -11,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.243,02 -1,3% -15,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.244,76 -0,0% +3,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.471,56 -0,7% -5,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25h % YTD EUR/USD 0,9956 -0,1% 0,9969 0,9911 -12,4% EUR/JPY 135,82 -0,4% 136,32 136,02 +3,8% EUR/GBP 0,8423 +0,0% 0,8423 0,8441 +0,3% GBP/USD 1,1821 -0,1% 1,1835 1,1743 -12,6% USD/JPY 136,42 -0,2% 136,76 137,17 +18,5% USD/KRW 1.341,54 +0,2% 1.339,48 1.345,58 +12,8% USD/CNY 6,8625 +0,4% 6,8351 6,8627 +8,0% USD/CNH 6,8718 +0,3% 6,8534 6,8800 +8,1% USD/HKD 7,8444 -0,0% 7,8474 7,8464 +0,6% AUD/USD 0,6910 -0,3% 0,6929 0,6867 -4,8% NZD/USD 0,6193 -0,4% 0,6216 0,6169 -9,3% Bitcoin BTC/USD 21.305,27 -0,9% 21.488,21 21.161,71 -53,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,41 93,74 -0,4% -0,33 +31,6% Brent/ICE 99,73 100,22 -0,5% -0,49 +33,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,04 1.748,13 -0,1% -1,09 -4,5% Silber (Spot) 19,11 19,19 -0,4% -0,08 -18,0% Platin (Spot) 882,78 883,78 -0,1% -1,00 -9,0% Kupfer-Future 3,67 3,70 -0,8% -0,03 -17,2% YTD zu Vortagsschluss ===

