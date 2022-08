Beim Geschäftserfolg, also dem operativen Ergebnis, gab es ein leichtes Plus von 1,4 Prozent auf 623 Millionen Franken.St. Gallen - Die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2022 unter dem Strich mehr verdient. In ihrem Hauptgeschäft ist sie dabei weiter gewachsen. Wie die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz am Mittwoch mitteilte, stieg der Reingewinn um gut 10 Prozent auf 556 Millionen Franken. Beim Geschäftserfolg, also dem operativen Ergebnis, gab es ein leichtes Plus von 1,4 Prozent auf 623 Millionen...

