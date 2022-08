FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax kommt im international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine. Nach den Verlusten der vergangenen Tage taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals ein halbes Prozent tiefer auf 13 132 Punkte. Vor einer Woche beschäftigten sich die Anleger noch mit der 14 000er Marke, nun aber müssen sie dies eher eine Etage tiefer mit den 13 000 Punkten tun. Über Nacht habe die mangelnde Risikobereitschaft der Anleger angehalten, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial niedriger und auch etwas unter seinem Stand zum Xetra-Schluss. Im Zusammenhang stehe die Schwäche weiter mit Wirtschaftsdaten: Einkaufsmanagerindizes aus den USA und der Eurozone deuteten auf eine synchrone globale Verlangsamung hin, so die Commerzbank. Schwache Wirtschaftsdaten unterstrichen den schwierigen Pfad für die Notenbanker, gleichzeitig die unter anderem von Energiepreisen getriebene Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft zu schonen, hieß es am Markt. Gespannt wird deshalb seit Tagen darauf gewartet, welche Aussagen es ab Donnerstag auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole geben wird. Weitere Eindrücke für das Wirtschaftsbild in den USA könnte es am Mittwoch von Auftragsdaten aus der Industrie geben.

USA: - VERLUSTE - Ein zaghafter Erholungsversuch der US-Aktienmärkte nach der jüngsten Talfahrt ist am Dienstag gescheitert. Schwache heimische Konjunkturdaten konnten die Angst vor weiter steigenden Zinsen im frühen Handel nur kurzzeitig mindern. Nach einem moderat freundlichen Start drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus - am Ende verlor er 0,47 Prozent auf 32 909,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,22 Prozent auf 4128,73 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 12 881,79 Zähler nur wenig besser.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien auch am Mittwoch geschwächelt. Nach wie vor bestimmen Konjunktursorgen das Bild. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,3 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 1,4 Prozent nach. Moderate Gewinne gab es hingegen in Südkorea.



