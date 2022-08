Was sich zum Wochenschluss schon abgezeichnet hatte, wurde nun zur Realität. Der DAX ist an der übergeordneten Abwärtstrendlinie gescheitert und zuletzt dynamisch in die alte Unterstützungszone zurückgefallen. Die Verkau DAX - Im Bann des Abwärtstrends Was sich zum Wochenschluss schon abgezeichnet hatte, wurde nun zur Realität. Der DAX ist an der übergeordneten Abwärtstrendlinie gescheitert und zuletzt ...

