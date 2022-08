Dass Meta Platforms (WKN: A1JWVX) in das Metaversum möchte, ist bekannt. Das Management rund um Mark Zuckerberg investiert Milliarden in den Aufbau dieses Geschäftsmodells. Es gilt, die Nutzer der sozialen Medien im wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue, digitale Ebene zu hieven. Konkrete Vorstellungen, was die Pläne sind, gibt es ein paar. Aber sie sind bislang eher abstrakt. Ob das eine Chance oder ein Risiko ist, das muss sich zeigen. Die Umsetzung dürfte jedenfalls sehr, sehr relevant sein, ...

