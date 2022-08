The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2022



ISIN Name

NL0015000F09 CLIMATE T.C.A.I TREA.-,01

FR0013368370 CA HOME LOAN SFH 18/22MTN

US715638BM30 PERU 2050

XS0821168423 NN LEV.MAATS 12/42 FLR

AU3CB0232296 APPLE 15/22

XS1673097637 NORDIC INV.BK 17/22 MTN

DE000BHY0BS0 BERLIN HYP AG PF 19/22

DE000A2GSRY7 WI BANK HESS IS.19/22

AT000B065685 RLBK VBG.REVI. 14-22

USY3815NAY77 HYUNDAI CAP.SVCS 17/22MTN

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de