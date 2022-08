Minsk - Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat den Menschen in der Ukraine zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Ich bin überzeugt, dass die heutigen Widersprüche das jahrhundertealte Fundament aufrichtiger gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern beider Länder nicht zerstören können", sagte Lukaschenko am Mittwoch.



Er wünsche den Ukrainern "einen friedlichen Himmel, Toleranz, Mut, Kraft und Erfolg bei der Wiederherstellung eines anständigen Lebens". Der weißrussische Machthaber gilt als einer der engsten Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Während der Invasion Russlands in der Ukraine, die am Mittwoch seit genau sechs Monaten läuft, wurden auch immer wieder Angriffe von weißrussischem Territorium aus gestartet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de