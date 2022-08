Nach dem Ausverkauf der vergangenen Handelstage hat sich der Dax am Dienstag kaum bewegt. Zur Börseneröffnung gab der deutsche Leitindex zwar erneut nach, konnte sich aber im Anschluss deutlich erholen. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Vor allem die schwachen US-Börsen belasteten das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Die stark gestiegenen Ölpreise haben ebenfalls ...

