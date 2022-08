Vaduz (ots) -Am Samstag, 27. August 2022, findet in Triesen ein Kurs für die taktische Anwendung von Überdruckbelüftern statt.Überdruckbelüfter dienen der Entrauchung von Gebäuden und Tiefgaragen. Die 20 ange-meldeten Feuerwehrleute der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren des Landes lernen den taktisch richtigen Einsatz dieser Geräte und wissen um die Einsatzmöglichkeiten des mobilen Grossventilators des Feuerwehrstützpunktes Vaduz. Die praktischen Lektionen finden an verschiedenen Gebäuden in Triesen statt.Der Kurs wird vom FW-Instruktor Alfred Verling, Vaduz, geleitet.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzAlfred Verling, FW-InstruktorT +41 79 775 89 12Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100893824