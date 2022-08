(shareribs.com) Chicago 24.08.2022 - Die Agrarfutures bewegen sich im elektronischen Handel am Chicago Board of Trade weiter nach oben. Grund für die Aufwärtsbewegung sind die Erkenntnisse der Crop Tours in den US-Anbauregionen. Die Ernte ist in vielen US-Anbaugebieten von Trockenheit und Hitze geprägt. Dass die Folgen des Wetters für die Pflanzen nun größer sein könnten als bislang erwartet, zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...