Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Tipp des Tages ist diesmal BP. Ein Milliardengewinn, ein Aktienrückkaufprogramm und eine Zwischendividende. Der britische Ölkonzern sorgt regelmäßig für erfreuliche Nachrichten. Doch bleibt die Aktie von BP für Anleger auch in Zukunft spannend? Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilian Völkl hält Positionen an BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf