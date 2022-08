Paion beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Paion-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 1,12 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...