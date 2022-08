Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Kanada als zukünftige "Supermacht bei erneuerbaren Energien und nachhaltiger Förderung von Rohstoffen". Da möchte er sich gerne dranhängen und treibt ein Bündnis voran. "Deutschland und Kanada teilen Zukunftsvision" Volkswagen und Mercedes-Benz unterschrieben in Anwesenheit von Scholz und Premierminister Justin Trudeau zuvor schon Absichtserklärungen zur Elektromobilität. Der Kanzler lobte: "Ihr Land hat fast grenzenloses Potenzial, eine Supermacht bei erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Förderung von Rohstoffen zu werden." Deutschland stehe bereit, "einer Ihrer engsten Partner zu werden". Scholz sprach sogar von "Verwandtschaft". "So unterschiedlich kanadische und deutsche Landschaften und Städte von oben aussehen mögen: Am Boden fühlen wir uns beide beim anderen zu Hause, mehr als in den meisten anderen Teilen der ...

