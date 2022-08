Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten im Juli den breiteren Markt übertroffen. Nach einem sehr schwachen 1. Halbjahr hätten sich die Märkte deutlich erholt, wobei der MSCI World in EUR um +10,7% zugelegt habe. Die Inflationsraten seien hoch geblieben, die Märkte seien aber von der Aussicht gestärkt worden, dass die US-Notenbank nach ihrer letzten Zinserhöhung um 75 BP im Juli nun aufgrund der Eintrübung der Wirtschaftslage und eines potenziellen Wendepunkts in der Inflation umdenken könnte. ...

