Im Juni und Juli stabilisierte sich der Markt der Raiffeisen Bank-Aktie ISIN: AT0000606306, die an der Wiener Börse notiert, im Bereich um 10,00 Euro, was im Chart als eine größere Seitwärtsphase sichtbar wurde. Nachdem der Ausbruch gelang, hoben die Käufer den Wert auf bis zu 13,71 Euro an. Seit einigen Tagen korrigiert die Aktie wieder und diese Tendenz könnte sich noch fortsetzen. Mögliche Korrekturziele liegen im Bereich um 12,00 Euro und auf ...

