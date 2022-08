DJ Veganz Group AG: Veganz bringt klimafreundliche Snacks auf die gamescom

(Berlin, 24. August 2022) Die gamescom in Köln ist, gemessen nach Ausstellungsfläche und Besucheranzahl, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Nachdem sie in den letzten beiden Jahren nur digital stattgefunden hat, öffnet sie in diesem Jahr vom 24. - 28. August in Köln wieder ihre Türen für Besucher:innen aus aller Welt. Vor Ort gibt es auch die Möglichkeit, sich mit klimafreundlichen Riegeln von Veganz zu stärken.

In Kooperation mit dem Food-Service Anbieter Aramark bietet Veganz auf der Messe interessierten Besucher:innen eine Auswahl an leckeren pflanzlichen Produkten. In den verschiedenen Snackpoints und Restaurants des Messegeländes sind die Choc Bars Coconut und Hazelnut sowie der Protein Choc Bar White Almond erhältlich, der perfekte Pausen-Snack für eine aufregende Zeit auf der gamescom.

Veganz hat seine Präsenz im Bereich eSports in den letzten beiden Jahren stark ausgebaut. In Kooperation mit dem Bundesligisten RB Leipzig, für den Veganz offizieller Partner ist, wurde auch mit dem besten FIFA-Spieler des Jahres 2022 Umut Gültekin zusammengearbeitet. Auch auf Twitch ist Veganz aktiv und arbeitet dort mit verschiedenen Streamer:innen zusammen. Auf der gamescom bietet sich somit die ideale Zielgruppe.

Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.

