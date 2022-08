NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktie des Luxusgüterherstellers Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) an Farfetch stelle vor allem für den Käufer eine hervorragende Transaktion dar, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztlich sei es aber eine sehr gute Nachricht für beide Unternehmen./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 07:17 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

