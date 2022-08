Wenn die Inflation zum Trend wird, ist irgendetwas grundsätzlich schiefgelaufen. Wenn man mit der Erwartung auf noch mehr Inflation am Ende mehr als mit Aktien gewinnt, steht die Börse Kopf. Doch genau das ist die Welt, in der wir derzeit leben. Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF (WKN: LYX0U6) steht auf Sicht von drei Jahren mit 16 % im Plus (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 24.08.2022). Ein handelsüblicher DAX-ETF schaffte im selben Zeitraum lediglich ein Plus von ...

