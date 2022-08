Hamburg (ots) -Der Rapper Jan Delay, Mitglied der Band Beginner, hat seinen Freund Udo Lindenberg vermisst. Wegen der Corona-Pandemie habe er ihn das letzte Jahr über fast gar nicht gesehen, Lindenberg hätte Kontakte vermieden. "Ich versteh das natürlich, aber er hat mir schon gefehlt", sagt Jan Delay in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT.Udo Lindenberg soll am 7. September die Ehrenbürgerwürde der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen werden. Zu diesem Anlass hat Jan Delay dem Musiker in der Hamburg-Ausgabe mit einem persönlichen Text gratuliert.Bevor sie sich kennenlernten, erzählt Jan Delay darin, sei er ultragroßer Fan gewesen. "Wegen ihm habe ich überhaupt erst angefangen zu singen", sagt er in der ZEIT. Nach ihrer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2005 hätten sie angefangen, sich öfter zu treffen. "Seither waren wir immer füreinander da."Besonders fände er die Art, wie Unterhaltungen zwischen den beiden oftmals ablaufen. Manchmal würde Lindenberg dabei einfach aufstehen, die Fenster zu machen, dann quatsche er mit anderen Leuten. "Aber dann setzt Udo sich wieder hin und hakt genau da ein, wo er zehn Minuten zuvor aufgehört hat zu reden", erzählt Jan Delay. "Das ist nämlich das Ding: Udo ist überhaupt nicht so verpeilt, wie man meint. Er ist immer messerscharf am Start."Zu Lindenbergs Ehrenbürgerwürde sagt der Rapper: "Dass Udo jetzt so eine große Auszeichnung kriegt und Ehrenbürger dieser Stadt wird, das hat er echt verdient." Und zwar vor allem, weil er ein großer Mensch sei. "Ein legendärer Typ mit einem riesigen Herzen."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5304120