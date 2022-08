Geplanter Kauf der Planungs- und PLM-Abteilung von Aptos erweitert Apteans Lösungen für die Mode- und Bekleidungsbranche um neue, cloudbasierte Anwendungen

ALPHARETTA, Ga. and ATLANTA, Aug. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse, und Aptos, ein führender Anbieter von Technologie-Lösungen für den Einzelhandel, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, wonach Aptean die Planungs- und Produktlebenszyklus-Management-Sparte von Aptos übernehmen wird. Mit der geplanten Übernahme wird Aptean sein Cloud-basiertes Softwareangebot für den Bekleidungs-, Luxus-, Mode- und Facheinzelhandel erweitern und seine Präsenz in der Mode- und Bekleidungsbranche ausbauen. Nach der Akquisition wird sich Aptos weiterhin auf seine Suite von Unified-Commerce-Lösungen für den Einzelhandel konzentrieren, einschließlich seiner Point-of-Sale-, Order-Management-, Merchandising- und anderen einzelhandelsspezifischen Anwendungen.



Die Software der in Mailand ansässigen Planungsabteilung von Aptos wurde gezielt für die Anforderungen von Einzelhandelsmarken in den Bereichen Warenplanung und Design entwickelt. Hunderte von etablierten Kunden, darunter bekannte Modeunternehmen auf der ganzen Welt, vertrauen auf die Planungslösungen von Aptos, um die Nachfrage zu prognostizieren, die Produktion zu optimieren und um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Durch die Transaktion erwirbt Aptean die gesamte Bandbreite des Geschäftsbetriebs und das Produktportfolio der Planungsabteilung von Aptos, das aus Lösungen für die Warenfinanzplanung (MFP - Merchandise Financial Planning), das Produktlebenszyklusmanagement (PLM - Product Lifecycle Management), die Sortimentsplanung (AP - Assortment Planning) und die Zuweisung, Prognose und Wiederauffüllung (AFR - Allocation, Forecasting and Replenishment) besteht. Diese Produkte ergänzen Apteans Enterprise Resource Planning (ERP)- und Shop Floor Control (SFC)-Angebote für die Bekleidungsindustrie mit Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus von Bekleidungsartikeln vom Konzept bis zum Regal unterstützen und Transparenz und Echtzeiteinblicke in die Finanzplanung, das Design, den Einkauf, den Vertrieb und die Lieferung bieten.

"Mit der Übernahme der Planungsplattform von Aptos baut Aptean sein Engagement für die Mode- und Bekleidungsindustrie weiter aus", so TVN Reddy, CEO bei Aptean. "Wie Aptean hat sich auch Aptos darauf fokussiert, Kunden in die Cloud zu bringen und ihnen dabei zu helfen, die Skalierbarkeit zu erhöhen und dem Endverbraucher ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, auf dem Erfolg von Aptos aufzubauen und die Möglichkeiten von Bekleidungs- und Einzelhandelsunternehmen auf der ganzen Welt zu erweitern um die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen." Pete Sinisgalli, CEO von Aptos, ergänzt: "Der bevorstehende Verkauf dieser Lösungen an Aptean steht im Einklang mit unseren zuvor angekündigten strategischen Schwerpunkten. Aptean teilt unsere Leidenschaft für Innovation und unser Engagement für einen starken Kundenservice. Mit der Erweiterung des aktuellen Softwareangebots von Aptean um die Planungs- und PLM-Lösungen von Aptos werden Einzelhandels- und Bekleidungshersteller Zugang zu einer größeren Auswahl an bewährten und funktionsstarken Lösungen haben, die auf ihre Branchen zugeschnitten sind."

Der Abschluss der Akquisition wird für das vierten Quartal 2022 erwartet.

Über Aptos

In einer Zeit, in der die Auswahl nahezu grenzenlos ist, können sich nur jene Einzelhändler einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die ihre Kunden wirklich kennen, wissen, was diese wollen und weshalb sie etwas kaufen. Wir sind bestrebt, jeden unserer Kunden genau zu verstehen und seine Bedürfnisse mit den umfassendsten Omnichannel-Lösungen der Einzelhandelsbranche zu erfüllen. Mehr als 1.000 Einzelhandelsmarken verlassen sich auf unsere Lösungen, um jedem Kunden ein persönliches, überzeugendes und reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten - unabhängig von Zeit, Ort und Art des Einkaufs. Erfahren Sie mehr unter www.aptos.comoder folgen Sie Aptos auf LinkedIn.

Aptos und das Aptos-Logo sind Marken von Aptos. Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über Aptean:

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner unübertroffenen Expertise Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's Next, Now zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Markenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

