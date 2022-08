München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die wohl bekannteste Großfamilie der Welt ist zurück! Ab November 2022 soll die große Konzert-Tour der Kelly Family starten und ein neues Studio Album veröffentlicht werden. Doch vorher haben die Geschwister noch etwas vor. Sie machen eine Reise zu den wichtigsten Stationen ihrer Karriere und schwelgen in Erinnerungen, um das verloren gegangene Kelly-Family-Gefühl wiederaufleben zu lassen. Dabei treffen sie auch auf alte Weggefährten. Zu sehen gibt es die emotionale Zeitreise von Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline in einer fünfteiligen Doku bei RTLZWEI. Meine Kollegin Helke Michael hat schon mal reingeschaut.Sprecherin: Bevor es für die Kelly Family auf große Konzert-Tour geht, hat Johnny mit seinen Geschwistern noch etwas Besonderes vor.O-Ton 1 (The Kelly Family, 3 Sek.): "Und zwar mit der Familie nochmal zurück an die Wurzeln zu gehen."Sprecherin: Das natürlich stilecht im Original Kelly Family-Doppeldecker-Bus.O-Ton 2 (The Kelly Family, 2 Sek.): "Es gibt nur ein Problem: Der Bus ist Schrott."Sprecherin: Kein Wunder, denn schließlich steht der Bus schon ewig bei Joey eingelagert in einem alten Schuppen. Und der Blick unter die Motorhaube verheißt nichts Gutes.O-Ton 3 (The Kelly Family, 15 Sek.): "Das Bus ist von der Technik eine große Baustelle, eine ganz große Katastrophe. Keine Bremsen." "Das war ja damals schon so. Ich weiß noch, manchmal sind wir von einer Stadt zur nächsten gefahren und wenn wir dann bergrunter gefahren sind, dann ist die Bremse schon mal auch ausgefallen."Sprecherin: Eine von vielen Erinnerungen, die beim Anblick des Busses wieder hochkommen. Früher hat die 14-köpfige Familie darin gelebt. Genau so soll es auf der Reise zu den eigenen Wurzeln auch wieder sein. Problem nur:O-Ton 4 (The Kelly Family, 6 Sek.): "Früher waren wir klein und der Bus ist nicht so groß und mittlerweile sind wir doch...sind wir doch ein bisschen schickimicki."Sprecherin: Da müssen sie aber nun durch, denn Joey bekommt den Doppeldecker tatsächlich wieder flott und so geht es auf nach Italien, wo die Erfolgs-Geschichte der Kelly Family damals ihren Anfang nahm.O-Ton 5 (The Kelly Family, 13 Sek.): "Wir sind mit dem alten VW-Bus nach Rom gereist und sind direkt am ersten Tag ausgeraubt worden. Und wir standen da mittellos. Und dann hat mein Vater spontan gesagt: Wir können Musik machen, wir können auf der Straße spielen und das war der Beginn der Kelly Family vor über 40 Jahren."Sprecherin: Auf den Straßen und Plätzen von Rom entdecken die Geschwister auch ihre alte Freude am gemeinsamen Musizieren wieder.O-Ton 6 (The Kelly Family, 9 Sek.): "Zu sehen, dass dieser Spaß in uns allen noch lebendig ist, das hat mich erfreut, weil ich gehofft habe, dass dieser Spaß wieder hochkommt."Sprecherin: Auch das Übernachten im alten Bus und die gemeinsamen Mahlzeiten sind fast wie früher.O-Ton 7 (The Kelly Family, 12 Sek.): "Also, der Jimmy hat früher gutes Frühstück gemacht. Ich bin gespannt, ob der das heute noch hinkriegt." "Ja, ich glaube, die werden das lieben." "Jimmys Frühstückskunst hat sich irgendwie verpufft oder vernachlässigt." "Das konnte man nicht essen."Sprecherin: Nach dem Frühstück geht es weiter auf ihrer emotionalen Zeitreise. Von Rom noch nach Wien, Dublin, Speyer und Köln bis nach Spanien ans Grab von Mutter Barbara.Abmoderationsvorschlag: Wie gehen die Geschwister mit ihren Emotionen am Ende der Reise um? Und finden Sie das alte Kelly Family-Gefühl wieder? Für uns Zuschauer wird es auf jeden Fall spannend und sehr unterhaltsam! Die neue fünfteilige Doku "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" läuft ab sofort (05. September) immer montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONVerena KöckProgrammkommunikation+49 (0)89 64185-6507verena.koeck@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5304249