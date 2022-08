Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Sommerstimmung an der Börse ist dahin, so die Deutsche Börse AG.Vergangenen Mittwoch sei die Wende gekommen. Auf 13.920 Punkte sei der DAX zuvor gestiegen, dann sei es kräftig nach unten gegangen, am Dienstagmittag stehe der Index nur noch bei 13.240 Zählern. "Die Konjunktursorgen, die hohe Inflation und die Notenbankpolitik machen sich wieder bemerkbar," erkläre Jan Duisberg von der ICF Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...