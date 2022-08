D1-Chart Die Dollar-Rally wurde unterbrochen. Am Dienstag schloss das Paar leicht im Plus - der Bruch unter das Jahrestief war nicht nachhaltig und der Erholungsversuch wurde an der Parität gestoppt. Heute ist ein leichtes Minus zu erkennen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H4-Chart Die kurzfristige Struktur ist bullish, da das Paar gestern das lokale Hoch bei 0,9950 durchbrechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...