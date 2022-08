Die Serie-B-Finanzierung wird das Wachstum beschleunigen und das klinische Programm mit der Leitsubstanz 212Pb-ADVC001, eine Best-in-Class-Behandlung für metastasierenden Prostatakrebs, voranbringen, die Produktionsplattform ausbauen und interne und Partnerschaftsprogramme vorantreiben.

AdvanCell, ein australisches radiopharmazeutisches Unternehmen mit einer Plattformtechnologie für eine revolutionäre Krebstherapie namens gezielte Alpha-Therapie (Targeted Alpha Therapy), meldete heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 18 Millionen AUD unter der Leitung von Morningside.

Andrew Adamovich, CEO und Gründer von AdvanCell, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem bislang erzielten Fortschritt und freuen uns, dass wir unser schnelles Wachstum mit der Unterstützung unserer Aktionäre fortsetzen werden. Angesichts der langfristigen Beziehung zu unserem Hauptinvestor Morningside freuen wir uns, unserem Ziel, ‚den Behandlungsablauf für Krebs verändern', noch näher zu kommen."

Zielgerichtete Alpha-Therapien sind die spannendste Möglichkeit, um derzeit unheilbare Krebsarten zu behandeln. Die Technologie nutzt den natürlichen Zerfall und die radiochemischen Eigenschaften bestimmter Elemente in Kombination mit spezifischen Zielmolekülen, um selektiv zelltötende Strahlung in die Tumorzelle einzubringen. AdvanCell glaubt, dass diese präzise und leistungsstarke Behandlung rasch eine tragende Säule der Krebstherapie wird und Therapien für Krankheiten bereitstellen kann, für die es derzeit keine wirksamen Optionen gibt. Zielgerichtete Alpha-Therapien zeigen eine unglaubliche Wirksamkeit, jedoch ist für eine breitangelegte Nutzung und große kommerzielle Produkteinführungen ein skalierbares und verlässliches weltweites Isotopenangebot erforderlich. AdvanCell wurde gegründet, um dieses Problem zu lösen.

Die Fähigkeit von AdvanCell, Isotope bedarfsgerecht und in großem Umfang zu produzieren, und die interne Kenntnis der Herstellung von Radiopharmazeutika versetzt AdvanCell in die Lage, eine führende Rolle in diesem schnell wachsenden Markt zu spielen. Mit weiterer Unterstützung des NSW Health Medical Devices Fund und der Research Development Tax Incentive der Regierung hat AdvanCell weltweit erstmals eine skalierbare Produktionsplattform zur Herstellung von alpha-emittierenden Isotopen für die Forschung, die präklinische und klinische Anwendung und zur Weiterentwicklung der eigenen radiopharmazeutischen Produkte und die seiner Partner entwickelt.

Anthony Aiudi von Morningside kommentierte: "Die Fähigkeit, Alpha-Isotope in großem Umfang und klinisch nutzbaren Mengen herzustellen, in Kombination mit eigener Expertise in der Radiochemie, versetzt AdvanCell in die Lage, ein spannendes Portfolio zielgerichteter Alpha-Therapien zu entwickeln. Obwohl zielgerichtete Alpha-Therapien sehr aussichtsreich sind, hat die mangelnde Bereitstellung von Radioisotopen ihre Entwicklung bislang behindert. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Team von AdvanCell ein neues Kapitel in der Onkologie aufzuschlagen, um auf den erheblichen ungedeckten Bedarf großer Patientengruppen einzugehen."

Aiudi wurde in das Board von AdvanCell berufen, dem bereits Adamovich, Bill Ferris AC, Mitbegründer von CPE Capital, Adrian "Adi" Patterson, ehemaliger CEO der Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), und Kevin Cameron, CEO von Ionetix, angehören.

Bill Ferris AC, Chair, führte aus: "Unser Führungsteam hat einen glaubwürdigen präklinischen und klinischen Weg für die Bereitstellung der neuartigen zielgerichteten Alpha-Therapien des Unternehmens aufgezeigt. Nach der erfolgreichen Entwicklung der Produktionsplattform, die für eine zuverlässige und skalierbare Bereitstellung von Isotopen unerlässlich ist, liegt das Unternehmen mit seinen präklinischen Arbeiten im Plan und befasst sich nun mit den ersten Studien am Menschen. AdvanCell ist auf dem Weg, ein führendes radiopharmazeutisches Unternehmen mit einer Plattformtechnologie zu werden, die neuartige Krebsbehandlungen ermöglicht."

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen, das Krebstherapien der nächsten Generation entwickelt. Die zielgerichteten Alpha-Therapien von AdvanCell beruhen auf einer Plattformtechnologie einem weltweit ersten Alpha-Isotopen-Generator, der auf den größten ungedeckten Bedarf in der zielgerichteten Alpha-Therapie eingeht mit einer zuverlässigen und skalierbaren Bereitstellung von Isotopen. AdvanCell hat ein erstklassiges Team und fühlt sich geehrt, von einem hervorragenden Board of Directors und Scientific Advisory Board beraten zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancell.com.au

Über Morningside

1986 von der Familie Chan gegründet, ist Morningside eine Risikokapitalgesellschaft für Technologie und Biowissenschaften. Das Unternehmen unterhält Büros in Boston, Schanghai und London und investiert weltweit. Die Gruppe wird von Investmentspezialisten geleitet, die unternehmerisch denken, ein fundiertes Branchenwissen haben und in dem lokalen Umfeld, in dem sie operieren, wirksame Arbeit leisten. Morningside kooperiert mit Gründern und Unternehmern aus der Wissenschaft, um erstklassige Unternehmen aufzubauen, die den aktuellen Stand der Medizin und letztlich das Leben der Patienten deutlich verbessern wollen. Neben seiner Investitionstätigkeit ist Morningside Ventures ausdrücklich der sozialen Verantwortung verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.morningside.com.

